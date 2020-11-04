Роман Бобылев уверен, что массового прекращения авиасообщения больше не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Цены на авиаперелеты снизятся из-за конкуренции, вызванной пандемией коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев.

«Если в перевозках на одном направлении участвуют три и более авиакомпании, то это будет конкуренция, и конкуренция в пользу потребителя и приемлемых цен», — рассказал Бобылев. Такая ситуация возникла из-за начала пандемии коронавируса, когда власти резко закрыли границы. Бобылев уверен, что массового прекращения авиасообщения больше не будет.

«[Из-за сложившейся конкуренции] некоторым авиакомпаниям придется восстанавливать потраченные деньги через два, через три года», — добавил Бобылев. Он рассказал, что многие перевозчики работают себе в убыток.

Ранее директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации в России страна может открыть авиаперелеты по новым направлениям. В частности, могут возобновиться чартерные перелеты с Египтом, передает телеканал 360. Эксперты из Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта спрогнозировали рост цен на авиаперелеты, передает « Утро.ру» . Однако самым популярным направлением для перелетов стала Турция, сообщает «Дни.ру».