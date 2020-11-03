В Челябинске на улице Даурской в результате пожара погибла женщина и двое ее детей — дочка 13 лет и сын 7 лет. Как сообщили URA.RU в прокуратуре, причиной пожара мог стать взрыв бытового газа. На место ЧП выехал прокурор Металлургического района Павел Диденко.
Сообщение о возгорании поступило в 14:07. Через пять минут к дому прибыли пожарные. К этому времени пламя бушевало уже внутри дома, во время тушения одна из стен дома обрушилась.
«Глава семьи находился на работе. На месте погибли жена и дочь. Сын скончался позднее в реанимации», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Там также отметили, что все расходы по погребению власти города возьмут на себя.
На место ЧП также выехал вице-мэр города Александр Астахов. Ситуация находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера и мэра областной столицы Натальи Котовой.
Подписывайтесь на URA.RU в