«ВКонтакте» начал слежку за негативными пользователями

Алгоритм будет вычислять комментарии с оскорблениями или разжиганием вражды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Социальная сеть «ВКонтакте» начала бороться с оскорблениями и травлей пользователей в комментариях. В течение Дня народного единства администраторы сообществ смогут включить фильтр враждебности в комментариях, а сама соцсеть будет отслеживать негатив и просить людей не тратить на него время.

«У администраторов появится возможность включить специальный фильтр враждебных высказываний в настройках сообщества, а комментаторы увидят предложение отказаться от обидных реплик», — приводит RNS выдержку из сообщения соцсети. Там уточнили, что эти инструменты работают на основе специальных алгоритмов, например, нейросети, распознающей оскорбления.

Пользователю, который напишет комментарий с оскорблением или угрозой, будет отправлено письмо. Автор получит совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики. В прошлом году такая мера сократила количество оскорблений в комментариях на 36%.

После тестового периода 4 ноября начнется долгосрочный тест. По результатам эксперимента команда «ВКонтакте» примет решение о дальнейшем использовании функции.