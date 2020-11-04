«ВКонтакте» начал слежку за негативными пользователями

Социальная сеть «ВКонтакте» начала бороться с оскорблениями и травлей пользователей в комментариях. В течение Дня народного единства администраторы сообществ смогут включить фильтр враждебности в комментариях, а сама соцсеть будет отслеживать негатив и просить людей не тратить на него время.
«У администраторов появится возможность включить специальный фильтр враждебных высказываний в настройках сообщества, а комментаторы увидят предложение отказаться от обидных реплик», — приводит
Пользователю, который напишет комментарий с оскорблением или угрозой, будет отправлено письмо. Автор получит совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики. В прошлом году такая мера сократила количество оскорблений в комментариях на 36%.
После тестового периода 4 ноября начнется долгосрочный тест. По результатам эксперимента команда «ВКонтакте» примет решение о дальнейшем использовании функции.
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