Путин высказался о конфликте в Нагорном Карабахе

Россия находится в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия надеется, что удастся добиться результатов, которые бы устроили всех», — сказал Путин на встрече с представителями религиозных объединений в честь Дня народного единства, которую транслирует канал «Россия 24». Президент уточнил, что ситуацию в Карабахе можно урегулировать без применения оружия.
Ранее сообщалось, что Азербайджан готов прекратить войну в Нагорном Карабахе, если Армения выведет войска из оккупированных территорий, пишет «
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