Путин высказался о конфликте в Нагорном Карабахе

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, частный дом, частный сектор, последствия обстрела
Конфликт в Нагорном Карабахе можно решить мирным путем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия находится в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия надеется, что удастся добиться результатов, которые бы устроили всех», — сказал Путин на встрече с представителями религиозных объединений в честь Дня народного единства, которую транслирует канал «Россия 24». Президент уточнил, что ситуацию в Карабахе можно урегулировать без применения оружия.

Ранее сообщалось, что Азербайджан готов прекратить войну в Нагорном Карабахе, если Армения выведет войска из оккупированных территорий, пишет «Федеральное агентство новостей». По мнению главы Азербайджана, Армения не хочет прекращать войну, так как войска выводятся в одностороннем порядке, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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