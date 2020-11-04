Президент Азербайджана готов прекратить войну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан готов прекратить войну в Нагорном Карабахе, но для этого Армения должна вывести войска из оккупированных территорий. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев.

«Если премьер-министр Армении [Никол Пашинян] возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же», — передает слова Алиева РИА «Новости». Президент Азербайджана отметил, что пока Ереван не взял на себя данных обязательств.

По словам Алиева, Армения обязана освободить все оккупированные территории в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Он уточнил, что азербайджанские войска освободили уже четыре района. Но так как Пашинян не берет на себя обязательств по освобождению остальных территорий, можно сделать вывод, что он не хочет прекращения войны, считает глава Азербайджана.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Тогда обеими сторонами были обстреляны населенные пункты и места дислокации военных. Обе стороны регулярно сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, сообщает агентство Nation News. В ходе переговоров в Женеве они пришли к соглашению не целиться в мирное население и невоенные объекты. Трижды Баку и Ереван договаривались о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении, передает RT.