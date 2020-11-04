Лидер The Hatters не смог отличить рэперов Хаски и Элджея

Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко не смог угадать новый трек рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) и перепутал его с другими хип-хоп исполнителями Элджеем (Алексей Узенюк) и Feduk (Федор Инсаров). Инцидент произошел на youtube-шоу «Узнать за 10 секунд».
На этом интернет-шоу гости угадывают песни, которые для них выбрали авторы программы или другие музыканты. Участниками нового выпуска стали Юрий и Анна Музыченко. Гостям включили трек Хаски «Никогда-нибудь», и лидер The Hatters начал вспоминать всех известных рэперов. «Элджей? Федук? Это Хаски? Ничего себе! Новый альбом что ли? Я еще не послушал. Ребята сказали, что супер. Хаски клевый. Он больше музыкант, чем рэпер. Заполняет своим голосом все музыкальное пространство», — сказал Музыченко. Его супруга Анна предположила, что их дочь Лиза точно бы угадала трек.
Альбом «Хошхонг» Хаски выпустил в конце сентября. Он включает в себя 16 треков. Всего за час после публикации его прослушали больше 144 тысяч человек.
Также в выпуске «Узнать за 10 секунд» музыкант объявил о распаде объединения блогеров «КликКлак», участником которого он являлся. Причины распада команды Музыченко не назвал.
Подписывайтесь на URA.RU в