Лидер The Hatters не смог отличить рэперов Хаски и Элджея

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Группа The Hatters на Ural Music Night. Екатеринбург, the hatters, музыченко юрий, muzichenko yuri, группа шляпники, группа the hatters
Юрий Музыченко объяснил, что не слышал нового альбома Хаски, поэтому перепутал его с другими рэперами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко не смог угадать новый трек рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) и перепутал его с другими хип-хоп исполнителями Элджеем (Алексей Узенюк) и Feduk (Федор Инсаров). Инцидент произошел на youtube-шоу «Узнать за 10 секунд».

На этом интернет-шоу гости угадывают песни, которые для них выбрали авторы программы или другие музыканты. Участниками нового выпуска стали Юрий и Анна Музыченко. Гостям включили трек Хаски «Никогда-нибудь», и лидер The Hatters начал вспоминать всех известных рэперов. «Элджей? Федук? Это Хаски? Ничего себе! Новый альбом что ли? Я еще не послушал. Ребята сказали, что супер. Хаски клевый. Он больше музыкант, чем рэпер. Заполняет своим голосом все музыкальное пространство», — сказал Музыченко. Его супруга Анна предположила, что их дочь Лиза точно бы угадала трек.

Альбом «Хошхонг» Хаски выпустил в конце сентября. Он включает в себя 16 треков. Всего за час после публикации его прослушали больше 144 тысяч человек.

Также в выпуске «Узнать за 10 секунд» музыкант объявил о распаде объединения блогеров «КликКлак», участником которого он являлся. Причины распада команды Музыченко не назвал.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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