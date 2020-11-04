Актер Михаил Ефремов планирует создать на базе клуба в СИЗО-5 тюремный театр. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников после посещения артиста в тюрьме.
«По словам Ефремова, в СИЗО есть замечательный клуб, в котором имеются все условия для создания русского тюремного театра», — передает слова Мельникова ТАСС. Он планирует ставить спектакли не только развлекательного, но и воспитательного характера. При этом артист хочет остаться в хозотряде на должности разнорабочего.
Для постановки спектаклей Ефремов хочет привлекать своих знакомых актеров. Также он надеется, что они будут давать концерты и проводить киновечера.
Суд 8 сентября признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам заключения, однако при апелляции срок был сокращен на шесть месяцев. Актер захотел вернуть деньги, выплаченные семье погибшего в ДТП. Его защитник заявил, что Ефремов переплатил 600 тысяч рублей родственникам и добивается их возвращения, пишет «Ридус».
Подписывайтесь на URA.RU в