Ефремов хочет создать тюремный театр. Он пообещал позвать друзей-актеров

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Спектакль
Актер будет ставить пьесы воспитательного характера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов планирует создать на базе клуба в СИЗО-5 тюремный театр. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников после посещения артиста в тюрьме.

«По словам Ефремова, в СИЗО есть замечательный клуб, в котором имеются все условия для создания русского тюремного театра», — передает слова Мельникова ТАСС. Он планирует ставить спектакли не только развлекательного, но и воспитательного характера. При этом артист хочет остаться в хозотряде на должности разнорабочего.

Для постановки спектаклей Ефремов хочет привлекать своих знакомых актеров. Также он надеется, что они будут давать концерты и проводить киновечера.

Суд 8 сентября признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам заключения, однако при апелляции срок был сокращен на шесть месяцев. Актер захотел вернуть деньги, выплаченные семье погибшего в ДТП. Его защитник заявил, что Ефремов переплатил 600 тысяч рублей родственникам и добивается их возвращения, пишет «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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