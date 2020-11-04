04 ноября 2020
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В Тюмени в следующем году появятся новые дороги. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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На строительство и реконструкцию дорог в Тюмени потратят 2,3 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В казне Тюмени на 2021 год предусмотрены 2,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог. Об этом говорится в проекте бюджета на ближайшие три года.

«По программе „Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021—2026 годы“ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог направить 2 380 140 тысяч рублей», — следует из приложения к проекту бюджета. Публичные слушания по нему пройдут 12 ноября.

Строительство будут вести на шести участках. Самой дорогостоящей станет развязка в разных уровнях на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. На нее запланировано более 1,6 млрд рублей в следующем году, и еще почти 950 миллионов в 2022-м. Остальные объекты, судя по проекту бюджета, закончат за год. Их стоимость варьируется от 43,3 до 108,9 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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