В казне Тюмени на 2021 год предусмотрены 2,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог. Об этом говорится в проекте бюджета на ближайшие три года.
«По программе „Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021—2026 годы“ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог направить 2 380 140 тысяч рублей», — следует из приложения к проекту бюджета. Публичные слушания по нему пройдут 12 ноября.
Строительство будут вести на шести участках. Самой дорогостоящей станет развязка в разных уровнях на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. На нее запланировано более 1,6 млрд рублей в следующем году, и еще почти 950 миллионов в 2022-м. Остальные объекты, судя по проекту бюджета, закончат за год. Их стоимость варьируется от 43,3 до 108,9 млн рублей.
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