04 ноября 2020

Россиян заподозрили в причастности к терактам в Вене

© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз, полицейский, евросоюз
В Вене полиция задержала россиян по делу о теракте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Граждане сразу нескольких стран, включая Россию, есть среди задержанных по подозрению в связях с преступником, который устроил теракт в Вене. Об этом журналистам сообщил глава полиции столицы Австрии Герхард Пюрстль.

«Расследование продолжается. Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, [Северной] Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве», — приводит ТАСС слова Пюрстля.

Стрельба в Вене, как напоминает RT, произошла вечером 2 ноября. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом, в результате которого пострадали больше 20 человек, пятеро, включая нападавшего, погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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