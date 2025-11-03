Орбан раскрыл, зачем ЕС пытается завладеть российскими замороженными активами

Орбан заявил, что Украине потребуется около 400 млрд долларов в течение следующих четырех лет Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Евросоюз достиг предела своих ресурсов в вопросе предоставления военной помощи Украине и намерен восполнить дефицит финансирования посредством привлечения дополнительных займов и изъятия российских активов. Об этом сообщил глава венгерского правительства Виктор Орбан, подчеркнув, что Будапешт не намерен принимать участие в подобных инициативах.

Ссылаясь на расчеты британского издания The Economist, премьер-министр указал, что для продолжения конфликта Украине потребуется порядка 400 миллиардов долларов на протяжении ближайших четырех лет. В эту сумму входит вооружение, восстановительные работы, пенсионные выплаты, зарплаты. Вновь предполагается, что финансовое бремя ляжет на плечи Европы, никто другой не намерен брать на себя подобные издержки, отметил глава кабинета министров.

«Вот почему Брюссель так нервничает. Вот почему они хотят конфисковать замороженные российские активы, пересмотреть систему финансирования ЕС и взять новые кредиты. Мы против этого. Венгрия не обязана финансировать Украину. У нас нет для этого никаких оснований: ни политических, ни экономических, ни моральных», — написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По утверждению премьер-министра, аналогичную позицию разделяет ряд других государств, однако, в отличие от них, Венгрия высказывается об этом публично. Именно по этой причине Брюссель не прекращает атаки в адрес страны, пояснил Виктор Орбан, заверив, что его кабинет не пойдет на компромиссы.

Государства-члены Евросоюза продолжают обсуждение механизмов дальнейшего финансирования Украины, включая возможность задействования замороженных на Западе российских активов объемом свыше 200 миллиардов евро для предоставления Киеву «репарационного займа». Консенсус по данному вопросу среди них на данный момент не достигнут. Франция, Италия и Бельгия выражают существенные сомнения относительно обоснованности такого решения. На состоявшемся 23 октября саммите ЕС в Брюсселе соответствующее решение принято не было. При этом российская сторона предупредила о принятии ответных мер в случае конфискации ее активов.