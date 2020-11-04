В Госдуме задумали изменить правила оборота оружия для россиян

Госдума изучает вопрос об ужесточении в России правил оборота оружия. Речь идет о том, чтобы уравнять требования к владению гладкоствольным и нарезным. Если решение будет принято, оно коснется больше 5 млн россиян.
Сейчас рынок гражданского нарезного оружия ограничен требованиями к его владельцам. Последние должны иметь пятилетний стаж использования гладкоствольного, однако из-за современных технологий производства разницы между этими двумя видами оружия нет, уверены в нижней палате парламента.
«С целью обхода установленного законом ограничения оружейники при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола — „сверловка Ланкастера“. Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает кучность и точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики гражданского „условно гладкоствольного“ оружия вплотную к гражданскому нарезному», — приводит газета «Известия» мнение авторов инициативы.
В связи с этим Госдума разместила на сайте госзакупок тендер на оплату исследования, которое должно установить, обладают ли ружья со стволами «Ланкастер» теми же тактико-техническими характеристиками, что и нарезные ружья. На это потратят чуть больше 1 млн рублей.
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