04 ноября 2020

В Госдуме задумали изменить правила оборота оружия для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Госдума изучает вопрос изменения правил оборота оружия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Госдума изучает вопрос об ужесточении в России правил оборота оружия. Речь идет о том, чтобы уравнять требования к владению гладкоствольным и нарезным. Если решение будет принято, оно коснется больше 5 млн россиян.

Сейчас рынок гражданского нарезного оружия ограничен требованиями к его владельцам. Последние должны иметь пятилетний стаж использования гладкоствольного, однако из-за современных технологий производства разницы между этими двумя видами оружия нет, уверены в нижней палате парламента.

«С целью обхода установленного законом ограничения оружейники при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола — „сверловка Ланкастера“. Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает кучность и точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики гражданского „условно гладкоствольного“ оружия вплотную к гражданскому нарезному», — приводит газета «Известия» мнение авторов инициативы.

В связи с этим Госдума разместила на сайте госзакупок тендер на оплату исследования, которое должно установить, обладают ли ружья со стволами «Ланкастер» теми же тактико-техническими характеристиками, что и нарезные ружья. На это потратят чуть больше 1 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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