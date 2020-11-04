Президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу в четырех ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Мы получили для голосов выборщиков Пенсильванию, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджию, Северную Каролину, в каждом из которых крупно лидирует Трамп. Кроме того, мы претендуем на штат Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней, как об этом широко сообщалось!», — написал Трамп.
Его конкурент на выборах — Джо Байден, в свою очередь, сказал, что заполучил большинство голосов избирателей и уверен в своей победе. Тем не менее, от официального объявления об этом демократ пока воздержался, сообщает RT. Чтобы стать президентом США кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Сейчас у Трампа — 214 (39,8%), у Байдена — 264 (49,1%). В обработке находятся еще 60 протоколов. Республиканцы, по данным ТАСС, считают, что Дональд Трамп еще может победить в колеблющемся штате Аризона. В этом случае его шансы на переизбрание возрастут.
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