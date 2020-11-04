04 ноября 2020

Трамп объявил о победе в четырех ключевых штатах США. Но будущим президентом себя считает Байден

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, трамп дональд
Дональд Трамп еще надеется на переизбрание Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу в четырех ключевых штатах: Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы получили для голосов выборщиков Пенсильванию, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджию, Северную Каролину, в каждом из которых крупно лидирует Трамп. Кроме того, мы претендуем на штат Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней, как об этом широко сообщалось!», — написал Трамп.

Его конкурент на выборах — Джо Байден, в свою очередь, сказал, что заполучил большинство голосов избирателей и уверен в своей победе. Тем не менее, от официального объявления об этом демократ пока воздержался, сообщает RT. Чтобы стать президентом США кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Сейчас у Трампа — 214 (39,8%), у Байдена — 264 (49,1%). В обработке находятся еще 60 протоколов. Республиканцы, по данным ТАСС, считают, что Дональд Трамп еще может победить в колеблющемся штате Аризона. В этом случае его шансы на переизбрание возрастут.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...