04 ноября 2020

Россиян предупредили о мошенничестве с возвратом НДС на покупки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакер, взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер
Мошенники обещают россиянам вернуть налог на купленные товары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России набирает популярность вид мошенничества — предложение гражданам вернуть налог на добавленную стоимость за купленные в последнее время товары. Об этом журналистам рассказал управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Мошенники, по его словам, создают фейковый сайт с названием вроде «Единый центр компенсации НДС», который внешне напоминает сайты официальных госструктур. На нем размещается несуществующее постановление, целью которого является импортозамещение и улучшение благосостояния россиян.

«Разумеется, далее предлагается ввести реквизиты банковской карты для перечисления суммы налога или требуется оплатить обязательные услуги по консультации юристов, составлению и сбору документов и так далее», — рассказал Редин агентству «Прайм».

На самом же деле, по его словам, вернуть налог на купленные товары россияне не имеют возможности. Такое право есть только у иностранцев при вывозе российских товаров за границу (Tax free).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...