04 ноября 2020

Граждане США вышли протестовать после выборов. Полиция начала задержания

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Флаги США, флаг сша
В США полиция задерживает граждан, недовольных выборами президента Фото: unsplash.com

В Вашингтоне и Нью-Йорке местные жители вышли на демонстрацию к Белому дому, выступая против итогов голосования на выборах президента. Люди требуют «считать каждый голос». Особо активных американцев полиция начала задерживать.

Жители Вашингтона вышли на демонстрацию к Белому дому, они выкрикивают лозунги, требуя внимательного пересчета голосов, сообщают «Известия». Акции протеста также проходят в в Детройте (штат Мичиган) и Нью-Йорке.

В каждом городе, где на улицу вышли протестующие, полиция усилила контроль. Как пишут РИА «Новости», стражи порядка начали выборочно задерживать участников акции. «Временами полиция выхватывает в толпе молодых людей, валит их на землю и надевает наручники. В это время остальные сотрудники полиции становятся в кольцо вокруг задерживаемого», — сообщается в Тelegram-канале агентства.

Ранее Трамп написал на своей странице в Twitter, что считает себя победителем на выборах в штате Мичиган, а также в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Он призвал обратить внимание на «магические» перемены в пользу демократов. В частности, его юристы намерены запросить пересчет голосов в Висконсине, где в какой-то момент лидерство захватил демократ Джо Байден. Он считает, что заполучил большинство голосов избирателей и уверен в своей победе. Однако от официального объявления об этом демократ пока воздержался, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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