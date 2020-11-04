Повторно заболеть коронавирусом рискуют те, чей иммунитет был слаб при первом заражении. Об этом заявил научный сотрудник Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, тогда человек может заболеть повторно», — цитирует радио Sputnik Альтштейна. Он отметил, что заболевшие во второй раз могут переносить болезнь тяжелее, чем в первый.
Вирусолог подчеркнул, что опасность повторного заражения остается и для тех, кто перенес коронавирус бессимптомно. Вопрос о повторном заражении изучен недостаточно, поэтому вирус может повести себя непредсказуемо, считает Альтштейн.
Ранее врач-вирусолог Надежда Жолобак рассказала, что лечение аспирином опасно при коронавирусе. Этот препарат может создать благоприятные условия для развития вируса в организме, передает агентство Nation News.
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