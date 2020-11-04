04 ноября 2020

Вирусолог раскрыл, кто может заболеть коронавирусом повторно. Заявление Центра Гамалеи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Анатолий Альтштейн считает, что при повторном заражении коронавирус может быть опаснее Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Повторно заболеть коронавирусом рискуют те, чей иммунитет был слаб при первом заражении. Об этом заявил научный сотрудник Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, тогда человек может заболеть повторно», — цитирует радио Sputnik Альтштейна. Он отметил, что заболевшие во второй раз могут переносить болезнь тяжелее, чем в первый.

Вирусолог подчеркнул, что опасность повторного заражения остается и для тех, кто перенес коронавирус бессимптомно. Вопрос о повторном заражении изучен недостаточно, поэтому вирус может повести себя непредсказуемо, считает Альтштейн.

Ранее врач-вирусолог Надежда Жолобак рассказала, что лечение аспирином опасно при коронавирусе. Этот препарат может создать благоприятные условия для развития вируса в организме, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...