Экономист: Россия не выдержит второго карантина. «Посыплется все»

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Экономика РФ не способна пережить второй локдаун, считает Виталий Калугин Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российская экономика не сможет выдержать второй локдаун, который был в начале пандемии коронавируса в стране. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Удар будет серьезный. К сожалению, наша экономика это выдержать не может. Поэтому его (карантин — прим.ред.) не объявляют. То есть понятно, что закрутится спираль убивания экономики. Может посыпаться все. И экономика, и банки, и безработица, и социальные волнения рядышком стоят», — объяснил Калугин.

Экономист отметил, что в первую очередь пострадает сфера услуг, а в ней работает много россиян, подчеркнул он. «А люди, которые не получают деньги, они не несут их в магазин, не несут их в банки по кредитам. Соответственно кредитный кризис. А значит через полгода у банков начнутся проблемы, которые будут раскручиваться, как снежный ком. Все банки не упадут. Топ-20 выживут. Понятно, что у них есть поддержка в виде Центрального банка», — добавил Виталий Калугин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране не планируется вводить тотальные карантинные меры из-за коронавируса. Он отметил, что власти понимают, как надо действовать, поэтому общенационального локдауна ждать не стоит, передает RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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