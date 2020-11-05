В Москве продлили дистанционное обучение для школьников

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Дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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В Москве продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов. Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

«Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано», — говорится в обращении Собянина, размещенном на его сайте. Он отметил, что дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели — с 9 по 22 ноября.

Московских старшеклассников перевели на дистанционный режим обучения с 19 октября, напоминает RT. Сергей Собянин сообщил, что дистанционную форму обучения для московских школьников отменят при первой возможности, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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