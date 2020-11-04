Власти Екатеринбурга готовятся отменить Новый год

Власти Екатеринбурга могут отказаться от установки ледового городка за 24 миллиона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Екатеринбурга рассматривают вариант с отказом от строительства новогоднего ледового городка в центре города, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Кроме того, как стало известно URA.RU, в ближайшее время такое требование городским властям выдвинет группа депутатов думы, по мнению которой, праздник должен оплачиваться городскими бизнесменами.

2 ноября мэрия завершила прием заявок на тендер по установке ледового городка на площади 1905 года. Мэрия готова заплатить за это 24,3 миллиона рублей. «Сейчас готовим обращение к администрации, чтобы отменить эту закупку. Есть идея перенести городок и елку на Плотинку, и установить их там за счет предпринимателей, которые, в свою очередь, могли бы заработать», — заявил URA.RU спикер думы Игорь Володин.

В пресс-службе мэрии отметили, что «эта инициатива требует обсуждения». «Решение о строительстве городка или отказе от него планируется принять до конца недели. Если глава города решит, что ледовый городок строить не нужно, конкурс может быть отменен», — сказала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. Также она отметила, что перенос городка на Плотику маловероятен ввиду позиции МЧС и городского комитета благоустройства. «Городок на этом месте не согласуют из соображений безопасности горожан», — сказала она.

По предварительному замыслу горадминистрации, ледовый город должен работать до 24 января. Его хотят посвятить 130-летию со дня рождения создателя «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова и украсить всю площадь 1905 года по мотивам его сказок.