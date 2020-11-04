04 ноября 2020
03 ноября 2020

Куйвашев изменил формат дистанционного обучения в школах

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Младшие классы продолжат ходить в школы региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев изменил решение о введении дистанционного обучения в школах региона после осенних каникул. На дистант решили отправить только школьников с 6 по 11 класс. Об этом глава региона написал в Insagram.

«Я принял решение, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11 классов. Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции», — написал губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Павел Креков анонсировал введение дистанта в школах. Он пообещал, что дистанционное обучение продлится всего неделю.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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