Куйвашев изменил формат дистанционного обучения в школах

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев изменил решение о введении дистанционного обучения в школах региона после осенних каникул. На дистант решили отправить только школьников с 6 по 11 класс. Об этом глава региона написал в Insagram.
«Я принял решение, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11 классов. Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции», — написал губернатор.
Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Павел Креков анонсировал введение дистанта в школах. Он пообещал, что дистанционное обучение продлится всего неделю.
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