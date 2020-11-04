Депутат провел в такси 192 часа за месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин за месяц проехал на арендованных машинах 192 часа и потратил на поездки больше 163 тысяч рублей, а вместо того, чтобы объяснить причину таких расходов, сослался на нормативы федерального закона. Ответ парламентария разместил в Facebook серовский бизнесмен Сергей Мельник.

«Я просил Антона Владимировича прокомментировать мне и другим жителям Серовского избирательного округа затраты на такси для служебных поездок в августе 2020 г. <…> Уже на следующий день я обнаружил у себя на „электронке“ ответное письмо. <…> „Комментарий“ от Антона Владимировича умещался в двух небольших абзацах — ссылки на Российское законодательство. И все», — заявил Мельник.

Он приложил копию ответа Антона Шипулина, в котором тот ссылается на нормы федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в частности, пункты 7 (условия предоставления транспорта депутату) и 7.1 (О возмещении депутату расходов на аренду транспорта). Шипулин не ответил на звонок URA.RU.

Шипулин потратил за месяц на аренду машин 163 тысячи рублей. На эти деньги в Серове (парламентарий избирался по Серовскому одномандатному округу) можно купить не только подержанный ВАЗ в разных комплектациях, но и иномарку — например, Peugeot 206 на «механике» с пробегом 150 тысяч километров (данные по auto.ru).

Парламентарий потратил на аренду машин больше, чем 7 его коллег, которые работают в Госдуме от Свердловской области. Как следует из отчета, который опубликовал Мельник, ближайший конкурент Шипулина — депутат Госдумы Александр Петров. На аренду машин он потратил чуть более 107 тысяч рублей. Меньше всех потратил депутат Игорь Торощин — 25,5 тысяч рублей.