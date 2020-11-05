Уральские авиакомпании будут вывозить россиян из Таджикистана

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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, стоянка самолета, двигатель самолета, ssj100, суперджет
Рейсы предназначаются для перевозки российских граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Utair и «Уральские авиалинии» планируют организацию новых чартерных рейсов из Таджикистана в Россию. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в республике.

«На рассмотрении властей Таджикистана находится запрос авиакомпании „ЮТэйр“ на осуществление рейсов по маршрутам Душанбе —Москва и Ходжент — Сургут с периодичностью раз в неделю каждый. Ожидается, что в ближайшее время запрос по организации чартерных рейсов на других направлениях также направит авиакомпания „Уральские авиалинии“», — написано на сайте российского представительства в Душанбе.

Дипломаты уточнили, что рейсы уральских авиакомпаний предназначены для перевозки российских граждан, и людей, у которых есть основания для въезда в Россию. Там подчеркнули, что Utair и «Уральские авиалинии» будут сами проверять основания для въезда в Российскую Федерацию.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службами авиакомпаний. В «Уральских авиалиниях» заявили, что предоставят комментарий позднее, в Utair не ответили на звонок корреспондента агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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