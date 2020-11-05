Уральские авиакомпании будут вывозить россиян из Таджикистана

Utair и «Уральские авиалинии» планируют организацию новых чартерных рейсов из Таджикистана в Россию. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в республике.
«На рассмотрении властей Таджикистана находится запрос авиакомпании „ЮТэйр“ на осуществление рейсов по маршрутам Душанбе —Москва и Ходжент — Сургут с периодичностью раз в неделю каждый. Ожидается, что в ближайшее время запрос по организации чартерных рейсов на других направлениях также направит авиакомпания „Уральские авиалинии“», — написано на сайте российского представительства в Душанбе.
Дипломаты уточнили, что рейсы уральских авиакомпаний предназначены для перевозки российских граждан, и людей, у которых есть основания для въезда в Россию. Там подчеркнули, что Utair и «Уральские авиалинии» будут сами проверять основания для въезда в Российскую Федерацию.
URA.RU попыталось связаться с пресс-службами авиакомпаний. В «Уральских авиалиниях» заявили, что предоставят комментарий позднее, в Utair не ответили на звонок корреспондента агентства.
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