Жители Надыма не могут попасть к терапевту из-за наплыва COVID-больных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Надымского района ЯНАО вынуждены по несколько часов находиться в «красной зоне» для больных коронавирусом, чтобы попасть к терапевту. Из-за всплеска заражений в муниципалитете, очередь к врачу в Надымской центральной больнице растягивается на десятки человек. Об одном из таких случаев рассказал местный житель Константин Иванов в соцсетях.

«Посетил „красную зону“, чтобы открыть больничный. Занял очередь в 8:00, попал в кабинет терапевта в 17:00. Это не „красная зона“, это ад на земле!» — написал Иванов в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте». К посту он приложил видео, снятое, по его словам, в холле больницы. На кадрах видно, как фойе забито людьми. Вызова к врачу ожидают по меньшей мере 30 человек. Один из комментаторов видео по имени Александр Печкин отметил, что тоже побывал в этой очереди и заразился коронавирусом: «Я туда пришел с ОРВИ открыть больничный, а ушел без запахов и с температурой!»

В департаменте здравоохранения ЯНАО пояснили URA.RU, что «красная зона» действительно открыта на площадях женской консультации и прием там ведут четыре терапевта. Увеличить число врачей в данный момент невозможно: пять медиков находятся на карантине из-за контакта с заболевшими, остальные терапевты заняты в «зеленой зоне», COVID-госпитале и других местах.

«Наибольшее количество обратившихся пациентов приходится на понедельник, так как обращаются жители, заболевшие и в выходные дни, что приводит к созданию дополнительной очереди», — сказали в депздраве ЯНАО. Там добавили, что закрытие больничных листов отдельно организовано в кабинете №21 поликлиники ЦРБ, чтобы избежать таких очередей.