В Минздраве РФ признали острую нехватку врачей для лечения COVID

В России сейчас наблюдается дефицит медицинских работников, которые занимаются лечением коронавирусных больных. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина сказала, что вся система здравоохранения перегружена.
«Безусловно, сейчас мы перегружены, мы — это вся медицинская общественность», — приводит ТАСС слова Драпкиной на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов Минздрава РФ. Чтобы облегчить ситуацию и не заболеть самому, врач еще раз посоветовала максимально ограничить контакты.
Драпкина также отдельно рассказала о том, что делать при начале заболевания. «До общения с лечащим врачом, телемедицинской консультацией с медицинским работником, основное лечение — это питье теплой воды в больших количествах и симптоматическое снижение температуры», — уточнила она.
Ранее врачи в Кургане отправили письмо президенту с просьбой помочь решить проблему с нехваткой врачей. Они указали, что на 60 больных в отделении приходится всего один врач и две медсестры, пишет «
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