В Минздраве РФ признали острую нехватку врачей для лечения COVID

Медицинского персонала для лечения коронавируса не хватает Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России сейчас наблюдается дефицит медицинских работников, которые занимаются лечением коронавирусных больных. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина сказала, что вся система здравоохранения перегружена.

«Безусловно, сейчас мы перегружены, мы — это вся медицинская общественность», — приводит ТАСС слова Драпкиной на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов Минздрава РФ. Чтобы облегчить ситуацию и не заболеть самому, врач еще раз посоветовала максимально ограничить контакты.

Драпкина также отдельно рассказала о том, что делать при начале заболевания. «До общения с лечащим врачом, телемедицинской консультацией с медицинским работником, основное лечение — это питье теплой воды в больших количествах и симптоматическое снижение температуры», — уточнила она.

Ранее врачи в Кургане отправили письмо президенту с просьбой помочь решить проблему с нехваткой врачей. Они указали, что на 60 больных в отделении приходится всего один врач и две медсестры, пишет « Царьград ». Врач в Барнауле также рассказал об острой нехватке специалистов в беседе с телеканалом 360. Врач городской больницы №10 обнаружил у себя признаки коронавирусной инфекции и просил отправить его на больничный, однако получал отказ из-за того, что «работать попросту некому».