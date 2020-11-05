В Минздраве РФ признали острую нехватку врачей для лечения COVID

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Медицинского персонала для лечения коронавируса не хватает Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России сейчас наблюдается дефицит медицинских работников, которые занимаются лечением коронавирусных больных. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина сказала, что вся система здравоохранения перегружена.

«Безусловно, сейчас мы перегружены, мы — это вся медицинская общественность», — приводит ТАСС слова Драпкиной на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов Минздрава РФ. Чтобы облегчить ситуацию и не заболеть самому, врач еще раз посоветовала максимально ограничить контакты.

Драпкина также отдельно рассказала о том, что делать при начале заболевания. «До общения с лечащим врачом, телемедицинской консультацией с медицинским работником, основное лечение — это питье теплой воды в больших количествах и симптоматическое снижение температуры», — уточнила она.

Ранее врачи в Кургане отправили письмо президенту с просьбой помочь решить проблему с нехваткой врачей. Они указали, что на 60 больных в отделении приходится всего один врач и две медсестры, пишет «Царьград». Врач в Барнауле также рассказал об острой нехватке специалистов в беседе с телеканалом 360. Врач городской больницы №10 обнаружил у себя признаки коронавирусной инфекции и просил отправить его на больничный, однако получал отказ из-за того, что «работать попросту некому».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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