Челябинск хотят оставить без ледового городка

Запрет на массовые мероприятия из-за пандемии COVID обессмысливает строительство ледового города, считает Виталий Пашин (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин поставил под сомнение тендер администрации Челябинска на строительство ледового городка. Народный избранник считает чрезмерными траты на объект, который в условиях пандемии коронавируса вообще может остаться невостребованным.

Пашин не отрицает, что сам посвященный теме космоса проект с первоначальной стоимостью в 8 млн 150 тыс. рублей яркий и интересный. «Но кого будут радовать скульптуры космонавтов, инопланетян, горки-звездолёты, если уровень ограничений повысят? Как гарантировать соблюдение социальной дистанции? — цитирует депутата пресс-служба регионального отделения партии. — Есть ли необходимость сейчас тратить миллионы на временные архитектурные изыски изо льда, которые через месяц превратятся в воду?»

В качестве возможной альтернативы Пашин предлагает упростить проект. Сэкономленные же деньги перераспределить в пользу сферы здравоохранения.

«Даже в войну снимали кино и ставили спектакли», — заявил на это источник URA.RU в мэрии Челябинска. Также в пресс-службе администрации областного центра уточнили, что контракт предусматривает расторжение в случае ухудшения эпидемиологической обстановки и дополнительных ограничений. «Тендеры на строительство ледовых городков уже состоялись практически во всех городах России», — добавили там также.

Так может выглядеть предполагаемая горка-звездолет Фото: пресс-служба Челябинского регионального отделения ЛДПР