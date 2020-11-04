Бизнес-миссия проводится для налаживания деловых контактов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Делегацию из Китая ждут в Кургане с бизнес-миссией с 17 по 19 ноября. Информация об этом опубликована на сайте инвестиционного агентства Курганской области. Организация объявила конкурс, победитель которого займется организацией и проведением бизнес-миссии.

«Наименование и описание объекта закупки: оказание услуг по организации и проведению реверсной бизнес-миссии (прием иностранной делегации на территории субъекта Российской Федерации с целью проведения бизнес-встреч и продвижения российской продукции), страна делегации — Китай, 17—19 ноября», — говорится в документах, опубликованных инвестиционным агентством. За эту услуга организация готова заплатить до 650 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 ноября. Его итоги подведут 16 ноября- за день до визита. Несмотря на это, будущему победителю конкурса уже сейчас необходимо приступить к работе. За 20 дней до начала мероприятия (к концу октября) он уже должен провести исследование рынка Китая и определить перспективы для курганских производителей. За пять дней до мероприятия, то есть к 12 ноября, исполнитель должен подготовить проект программы для деловой и официальной части.

В документации также отмечается, что бизнес-миссия проводится для налаживания деловых контактов и содействия в установлении торговых связей между курганскими и китайскими компаниями. Из КНР пригласят бизнесменов, готовых приобретать курганскую продукцию или развивать собственный бизнес в Кургане.

Вместе с тем, в Курганской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. На 5 ноября в регионе зафиксированы рекордные 87 новых случаев заражения. URA.RU запросило информацию об организации бизнес-миссии в департаменте информационной и внутренней политики, на момент публикации ответ не поступил.