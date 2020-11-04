В Курганской области новый рекорд по коронавирусу

За все время в регионе коронавирусом заболели 6344 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 5 ноября подтвердились рекордные 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Ранее больше всего заразившихся в регионе за день выявили 3 ноября. Тогда зафиксировали 84 случая.

«На 5 ноября в Курганской области лабораторно подтверждено 87 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 45 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Звериноголовском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Половинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

За все время коронавирус в области обнаружили у 6344 человек. Выздоровели 4952 пациента, погибли от COVID-19 — 97. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.