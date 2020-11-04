Дольщики из Каменск-Уральского должны были получить жилье еще в 2017 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Набсовет Фонда защиты прав дольщиков принял решение восстановить права граждан, которые остались без квартир в доме застройщика-банкрота СРСУ-2 (ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление-2»). Об этом сообщает пресс-служба зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина.

«С помощью механизмов Фонда впервые в новейшей истории России мы принимаем решения, позволяющие наконец-то восстановить права пострадавших дольщиков, некоторые из которых ждут свои квартиры и 10, и даже 15 лет. Только сейчас мы приняли решения, которые решают проблемы 8 000 человек, вложивших средства в строительство 97 домов», — заявил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

СРСУ-2 строил дом в Каменске-Уральском Свердловской области. Объект планировалось сдать в 2017 году, с тех пор дольщики боролись за свои права.

В ходе заседания были приняты решения, которые касаются 8 тысяч граждан в 18 субъектах страны. Строительство 71 дома будет завершено, дольщикам 26 домов будут выплачены компенсации. Всего, по данным генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Константина Тимофеева, Фонд уже восстановил права почти 40 тысяч дольщиков.