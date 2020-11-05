Совфед: зачем нужен закон о гарантиях экс-президенту России

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Закон о неприкосновенности экс-президентов РФ связан с положениями Конституции, сказал сенатор Андрей Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Появление законопроекта о гарантиях экс-президента России объясняется тем, что положения Конституции не предусматривают временные ограничения неприкосновенности бывшего лидера. Об этом сообщил один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, расширяющий гарантии бывшим президентам России, передает RNS. В частности, экс-главу государства нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать не только за деяния, совершенные на посту — но и в любое другое время. Также усложняется процедура лишения бывшего главы государства неприкосновенности.

«Необходимость именно такой редакции проекта продиктована положениями статьи 92 Конституции, которой не предусматривается каких-либо временных ограничений неприкосновенности президента. Установление таких ограничений противоречило бы Конституции», — приводят «Ведомости» слова сенатора. Клишас подчеркнул, что для лишения экс-президента неприкосновенности необходимы заключения Верховного и Конституционного суда, которые должны подтвердить наличие в действиях бывшего лидера признаков преступления и соблюдение порядка выдвижения обвинения.

В Кремле также связали инициативу с пакетом поправок в Конституцию России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такая практика распространена и оправдана во многих странах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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