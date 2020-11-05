Совфед: зачем нужен закон о гарантиях экс-президенту России

Появление законопроекта о гарантиях экс-президента России объясняется тем, что положения Конституции не предусматривают временные ограничения неприкосновенности бывшего лидера. Об этом сообщил один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, расширяющий гарантии бывшим президентам России, передает
«Необходимость именно такой редакции проекта продиктована положениями статьи 92 Конституции, которой не предусматривается каких-либо временных ограничений неприкосновенности президента. Установление таких ограничений противоречило бы Конституции», — приводят «Ведомости» слова сенатора. Клишас подчеркнул, что для лишения экс-президента неприкосновенности необходимы заключения Верховного и Конституционного суда, которые должны подтвердить наличие в действиях бывшего лидера признаков преступления и соблюдение порядка выдвижения обвинения.
В Кремле также связали инициативу с пакетом поправок в Конституцию России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такая практика распространена и оправдана во многих странах.
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