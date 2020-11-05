Внесение в Госдуму законопроекта, расширяющего гарантии бывшим президентам РФ, объясняется тем, что он связан с пакетом изменений в Конституцию России. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Я думаю, что наиболее логично это объяснить тем, что идет внесение целого пакета определенных новаций, связанных с пакетом изменений в Конституцию России. В рамках этого пакета также такое [решение]. Это практика, которая имеет место во многих странах мира и достаточно оправдана», — сказал Песков во время конфернц-колла. Он подчеркнул, что данный факт не является новацией с точки зрения международного права.
Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, расширяющий гарантии бывшим президентам РФ. Согласно его нормам, усложняется процедура лишения бывшего главы государства неприкосновенности. Так, инициировать процедуру будет не СК, а треть депутатов Госдумы. Плюс ко всему потребуется согласие не только обеих палат парламента, но и верховного и конституционного судов, а для решения в парламенте нужно будет 2/3 голосов, пишет argumenti.ru.
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