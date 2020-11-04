04 ноября 2020
03 ноября 2020

Депутаты Тюмени инициировали крупную ревизию администрации города

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, киричук степан, баранчук николай, величко оксана, бойко елена, депутаты тюменской городской думы
Тюменские депутаты распорядились проверить эффективность расходования бюджета города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты тюменской городской думы поручили Счетной палате проверить, рационально ли чиновники используют бюджетные деньги. Об этом сообщает пресс-служба думы. Ревизию проведут по десяти направлениям.

«Это проверки использования средств, направленных на обеспечение деятельности управ Калининского и Ленинского округов, создание, развитие и содержание ливневой системы водоотведения, предоставление субсидий ТОСам и некоммерческим организациям, поступление в бюджет доходов от размещения нестационарных торговых объектов, проведение работ по благоустройству озелененной зоны по улице Республики, 162, организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, мероприятия в области ведения лесного хозяйства, и ряд других статей расходов муниципальной казны», — сообщили в думе Тюмени.

В представительном органе подчеркнули, что провести ревизию было решено после неоднократных обращений от жителей города. Инициаторами проверок выступили четверо депутатов от партии «Единая Россия».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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