Учитывая темпы роста числа заболевших, новый пик в Тюменской области наступит совсем скоро Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области пик второй волны коронавируса пришелся на 20 октября, но с тех пор заболеваемость не снижается. Об этом говорится в аналитике федерального информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Тюменской области максимальное значение — +165 за сутки, зафиксировано 20 октября. Резкий рост заболеваемости прослеживается с середины сентября и продолжается до сих пор. 5 ноября в регионе зафиксировано 154 новых случая заболевания COVID-19», — отмечают в ИЦК.

Тюменская область по размеру пиковых значений занимает пятое из шести мест по Уралу. Впереди Челябинская область (максимум второй волны — +172 заболевших за сутки), ХМАО (+208), ЯНАО (+288), и Свердловская область (+291).

В Тюменской области ситуация складывается так же, как и на Ямале, где резкий скачок произошел 20 октября. Тогда штаб соседей отчитался о 288 заболевших за сутки, объяснив это тем, что в статистику попали и бессимптомные носители. Сразу после показатели резко упали и с тех пор хоть и растут, но неспешно. При этом в оперативном штабе Тюмени стремительный суточный рост никак объяснять не стали.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область заняла последнее место среди регионов УрФО по соотношению заболевших и выздоровевших от коронавируса. Процент излечившихся падает с каждой неделей.