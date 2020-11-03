Кто в УрФО хуже лечится от коронавируса

Тюменская область занимает последнее место в УрФО по проценту выздоровлений от COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменская область заняла последнее (пятое) место среди регионов УрФО по соотношению заболевших и выздоровевших от коронавируса. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

«В Тюменской области процент выздоровевших на 3 ноября составляет 65% от общего числа заболевших, против 66% неделей ранее», — рассказали в федеральном ИЦК. Таким образом за прошедшую неделю по данному показателю регион находится на последнем, пятом месте по УрФО.

Тюменскую область опережают ЯНАО (в нем показатель также снизился, но составил 70%), Курганская область (без изменений, 78%), Свердловская и Челябинская области (по 79% у каждой, повышение составило 2% и 3% соответственно), а также ХМАО, у которого на этой неделе лучший результат — 85% выздоровевших от общего числа заболевших (но на 1% меньше, чем неделей ранее).

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области поставлен антирекорд по смертям больных с коронавирусом. Впервые с начала пандемии суточная летальность составила 6 случаев.