Погиб бывший ректор крупного курганского вуза

Прощание с Кузнецовым состоится 6 ноября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший ректор Курганского государственного педагогического института (КГПИ) экс-проректор Курганского госуниверситета (КГУ) Александр Кузнецов ушел из жизни 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба КГУ.

«2 ноября 2020 года трагически оборвалась жизнь Александра Павловича Кузнецова, профессора кафедры анатомии и физиологии человека, доктора биологических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации», — сообщается на сайте КГУ. Источники URA.RU, близкие к университету, рассказали, что ученый погиб в ДТП.

Кузнецов родился в 1947 году в Далматовском районе Курганской области. В 1975 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1979 году возглавил в КГПИ кафедру анатомии и физиологии. В 1987 году, после завершения работы над докторской диссертацией, Кузнецов стал проректором КГПИ по научной работе, а в 1995 году его избрали ректором этого вуза.

После того, как КГПИ вошел в состав вновь созданного КГУ, Кузнецов стал первым проректором нового вуза. «Руководство и коллектив Курганского госуниверситета приносят соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы КГУ.

Прощание с Кузнецовым состоится 6 ноября с 11:00 до 12:00 в траурном зале ЖБИ. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, пришедших будут пускать в зал небольшими группами, чтобы соблюдать социальную дистанцию.