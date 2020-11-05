Белорусы на «Первом канале» пошутили про протесты в стране

Белоруская команда КВН «Дети Тьюринга» выступила на фестивале «Голосящий КиВиН» на тему протестов в стране. В конце выступления они исполнили песню «Время перемен».
«Все оно [выступление] было про музыку. Мы начали с того, что сами выбрали и поставили пластинку. В какой-то момент мы даже перестали ее замечать, казалось, что она неотъемлемая часть нашего выступления», — начал заключение капитан команды после того, как выключил громкую, перебивающую его музыку на выступлении, опубликованном официальным каналом КВН на YouTube. «В конце она начала играть так громко, что наши голоса, голоса белорусов, перестали слышать. Поэтому сейчас вы становитесь свидетелями исторического момента: белорусы меняют пластинку», — заключил белорус и сорвал в зале аплодисменты.
После этих слов капитан поменял пластинку граммофона на новую. Под нее команда начала исполнять песню со словами: «Ветер перемен подул — поднять паруса! И пусть все услышат — у нас есть голоса».
Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку с 26 октября, передает «Национальная служба новостей». Тотальная забастовка в Белоруссии ограничилась стихийными акциями сотрудников некоторых предприятий и студентов вузов.
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