Национальная забастовка обернулась точечными акциями протеста Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Тотальная забастовка в Белоруссии ограничилась стихийными акциями сотрудников некоторых предприятий и студентов вузов. Тем не менее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что забастовка началась «очень активно». URA.RU собрало главные факты о происходящем в республике.

«Сегодня начинается народная забастовка — следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать», — заявила сегодня Тихановская. Позже она добавила, что для протестующих собрано семь млн долларов.

Массовые протесты на предприятиях

Протестные акции прошли на Минском электротехническом заводе имени Козлова. Позже к ним присоединились медики 6-й городской больницы. На предприятии «Атланта» прошло шествие сотрудников. К акциям также присоединились сотрудники Минского тракторного завода, Стройтреста №4, а также работники «Беларусьнефти».

В Гродно в забастовке приняли участие порядка 150 сотрудников «Гродно Азота». Известно о задержании 13 рабочих предприятия. Кроме того, в забастовке приняли участие сотрудники ОАО «ГИАП».

Массовые протесты среди студентов и пенсионеров

Среди учебных заведений к акциям протеста присоединились студенты Белорусского государственного экономического университета, а также журфак Белорусского государственного университета. Студенты Академии управления встали в цепь солидарности. Известно о протестных движениях в медицинском университете, 18-й и 42-гимназий, а также в Минском государственном колледже сферы обслуживания. В стране в знак солидарности с бастующими прекратили работать некоторые сайты доставки. Кроме того, закрыты часть кафе и других магазинов.

К акциям протеста в Минске также присоединились пенсионеры. По информации ТАСС, колонна демонстрантов начала движение по проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади.

Сегодня с утра истек срок выдвинутого белорусской оппозицией ультиматума. Согласно требованиям протестующих, 25 октября до конца дня действующий президент республики Александр Лукашенко должен подать в отставку. В противном случае, в стране начнется тотальная забастовка.