Челябинцы массово возвращаются из других регионов на фоне COVID

На планах уезжавших поставили крест пандемия и экономический кризис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Челябинской области, покинувшие родную область ради карьеры или лучшей экологии, начали возвращаться назад на фоне пандемии коронавируса и кризиса в экономике. Об этом заявил URA.RU руководитель Российской гильдии риелторов Арсен Унанян.

«В основном возвращаются челябинцы, перебравшиеся в Москву, Санкт-Петербург и Сочи — то есть из крупных городов. Не сказать, что цифры гигантские, но тенденция налицо», — рассказал Унанян. Эксперт связывает происходящее с тем, что последствия пандемии коронавируса и экономического кризиса поставило крест на планах многих южноуральцев, пытавшихся устроиться за пределами региона.

«В первую очередь приезжают те, кому стало нечем платить за аренду жилья. На фоне всех неурядиц перспектив для себя они не видят, работы нет, а жизнь в крупных городах достаточно дорога. На родине как минимум есть родители и знакомые, да и уровень жизни ниже», — пояснил эксперт. При этом он затруднился оценить, как будет развиваться обозначившаяся тенденция в обозримом будущем.

Тема исхода из региона активно муссировалась в социальных сетях Челябинской области несколько лет подряд. В первую очередь авторы постов называли причиной ухудшение экологической ситуации. Особенной популярностью в профильных темах пользовался Краснодарский край.