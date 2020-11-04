Отправленный в отставку спикер гордумы Перми стал влиятельнее

Уткин был отправлен в отставку, но пока продолжает находиться на посту председателя гордумы Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Отправленный в отставку с поста председателя гордумы Перми Юрий Уткин получил больше полномочий на посту спикера. Такой вывод можно сделать, исходя из изданного им постановления (имеется в распоряжении URA.RU). Документ изменяет порядок взаимодействия между спикером и его заместителями.

В документе указано, что заместители спикера гордумы Перми, руководитель аппарата думы «не вправе осуществлять полномочия и/или решать вопросы» без поручения председателя думы. Полномочиях прописаны в положении о распределении обязанностей между должностными лицами гордумы.

Источник в политических кругах города пояснил, что тем самым, Уткин, пока еще находящийся на посту председателя пермской городской думы, «получил больше влияния на своих заместителей». В аппарате гордумы не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. Уткин на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

На минувшей неделе депутаты гордумы Перми большинством голосов отправили действующего спикера в отставку. Если в течение 10 дней с момента принятия документа думой спикер его не подпишет, депутаты имеют право обратиться в суд и прокуратуру на бездействие председателя. По мнению источника URA.RU, свою отставку Уткин будет оспаривать в суде.