04 ноября 2020
03 ноября 2020

Стало известно, из каких стран тюменцы привозят коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино, пресс-тур с общественным советом ГУСа. Тюмень, аэропорт рощино
Чаще всего тюменцы привозят коронавирус из Турции Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Чаще всего завозные случаи коронавируса из-за рубежа в Тюмени регистрировали у туристов, возвращающихся из Турции. Об этом URA.RU рассказали в областном оперативном штабе.

«С 1 августа [когда границы вновь были открыты для путешествий] у 133 жителей Тюменской области, вернувшихся из-за границы, была выявлена коронавирусная инфекция. Большинство из них (98 человек) вернулись из Турции», — сообщили в тюменском оперативном штабе.

Помимо Турции, инфекцию нашли также у туристов, побывавших в Азербайджане (15 случаев), Таджикистане (11) и Армении (9). В целом же в регионе зарегистрирован 791 завозной случай коронавируса, однако чаще всего тюменцы привозили болезнь из других субъектов страны.

По словам специалистов, за последние три месяца в Тюменскую область из-за границы прибыло более 14 300 человек. Большинство из них прошли обследование на коронавирус в течение трех дней после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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