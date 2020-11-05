Минздрав: откуда появились ошибки в тестах на коронавирус

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Ложные тесты на COVID-19 появляются из-за неправильного взятия проб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Большинство ложных тестов на коронавирус в России встречаются в стационарах, где вероятность ошибки, чем в лабораториях. Об этом сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Говоря об ошибочных результатах тестов, стоит отметить что речь идет о стационарном звене — пациенты в стационар попадают, как правило, на более поздних этапах развития заболевания, на которых, как я уже отмечал, выше вероятность ошибки при диагностике в силу специфики развития новой коронавирусной инфекции», — приводит Минздрав слова Авдеева для URA.RU. По его словам, тест-системы для выявления коронавируса в России зарегистрированы и соответствуют лучшим мировым образцам. Вместе с тем, при наличие симптомов и клинических проявлений COVID-19, лечение пациентов не зависит от результатов теста.

Ранее Авдеева объяснял, что ошибки в тестах могут быть из-за неправильного взятия проб. Профессор Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «Национальной службой новостей» также заявлял, что ложные тесты на коронавирус появляются из-за ошибок лаборантов, которые неправильно берут мазки.

Ранее Авдеев назвал основные симптомы коронавируса, передает телеканал 360. У большинства заболевших СОVID-19 температура тела поднимается выше 37,5 градусов. Также среди часто встречающихся симптомов — слабость, кашель и одышка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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