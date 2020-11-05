Минздрав РФ признал огромное число ошибок в тестах на коронавирус

Больше трети тестов на коронавирус показывают ложный результат. Об этом заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
«Тест на коронавирус может показать ложный результат в 30-40% случаев», — передает ТАСС со ссылкой на Авдеева. По его словам, часто тест показывает отрицательный результат у больного человека.
Авдеев отметил, что инкубационный период болезни длится 12 дней. Однако у большинства зараженных симптомы появляются через 2—6 дней после контакта с заболевшим COVID-19. Таких среди инфицированных 95%, уверен Авдеев.
Ранее в Госдуме РФ предложили компенсировать россиянам средства, которые они тратят на прохождение тестов на коронавирус. При этом там отметили, что оплачивать такие тесты стоит не во всех случаях, передает RT.
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