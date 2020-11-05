Мэр Богдановича отказался отменять городской праздник Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Богдановича Павел Мартьянов отказался отменять в муниципалитете праздничные мероприятия несмотря на прямое указание свердловского губернатора Евгения Куйвашева воздержаться от них из-за пандемии коронавируса. Аудиозапись, предположительно, селекторного совещания с участием чиновника предоставил редакции инсайдер в мэрии муниципалитета.

На записи обсуждается ситуация в городе, COVID-статус чиновников (некоторые находятся на самоизоляции), после чего собеседник, голос которого установить не удается, спрашивает о проведении мероприятий в выходные. После этого человек, голос которого похож на голос Павла Мартьянова, отвечает: «Мероприятие не отменяем, проводим». Мартьянов не ответил на звонок URA.RU.

В среду, 4 ноября, в Богдановиче действительно проходили массовые мероприятия. По данным паблика «Типичный Богданович», горожанам презентовали первый этап благоустройства парка культуры и отдыха, а военно-исторический клуб «Тхан» представил театрально-историческую реконструкцию битвы. Очевидцы сообщают, что масочный режим не соблюдался, на мероприятии было много людей старше 65 лет.

Отметим, что накануне праздника Евгений Куйвашев в ходе заседания оперштаба отдельно предупредил мэров, чтобы они отказались от торжеств. «Всех хочу поздравить с праздником, но с учетом эпидситуации было принято решение не проводить в регионе массовых мероприятий, митингов и шествий. Прошу глав муниципалитетов уделить особое внимание контролю за обеспечением общественной безопасности», — заявил Куйвашев на заседании оперштаба.