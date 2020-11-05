Главврач в Коммунарке предсказал, когда придет третья волна COVID

Третья волна коронавируса в России ожидается в марте, когда начнется очередной сезон гриппа и ОРВИ. Такой прогноз сделал главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.
«К марту, очередному сезону гриппа, можно ожидать третью волну, которая [будет] менее насыщена в плане количества заболевших», — сказал главврач в программе «Эпидемия» для телеканала RT. Проценко также предположил, что эпидемия закончится ближе к июню. Но только в том случае, если весной появится эффективная вакцина от коронавируса. «Это такие очень грубые расчеты, потому что вакцину сделать сложно. Кроме того, сколько ее надо произвести и как быстро надо произвести, чтобы хотя бы 50% [населения] вакцинировать», — добавил главврач больницы в Коммунарки. Он также заявил, что в России стали намного сдержаннее относиться к назначению антибиотиков при лечении, сообщает телеканал 360.
Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU сообщил, что на фоне второй волны коронавируса не стоит вводить жесткий карантин в России. По прогнозам, пик эпидемии придется на 12 ноября. Вместе с тем, в ВОЗ предупредили, что сейчас всем странам мира предстоит пережить тяжелые месяцы, передает «Пятый канал».
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