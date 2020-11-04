04 ноября 2020
03 ноября 2020

Путин наградил спикера Курганской облдумы медалью за отвагу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, фролов дмитрий
Председателя Курганской областной думы Дмитрия Фролова наградили медалью за отвагу на пожаре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил председателя Курганской областной думы Дмитрия Фролова медалью «За отвагу на пожаре». Соответствующий указ российского лидера опубликован на портале правовой информации.

«За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью „За отвагу на пожаре“ Фролова Дмитрия Владимировича — председателя Курганской областной думы», — сообщается в документе. Он опубликован 5 ноября.

По данным инсайдера URA.RU, пожар случился в селе Введенское в начале мая 2020 года. Загорелся двухквартирный дом, где жил пенсионер машинист железной дороги и семья учительницы. Рядом с этим зданием находится дом Фролова. Депутат заметил пламя и побежал на помощь к месту ЧП. Людей удалось спасти. Агентству не получилось оперативно взять комментарий Фролова, на звонок журналиста спикер не ответил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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