Мясников назвал шесть условий для иммунитета против коронавируса

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал шесть условий для хорошего иммунитета против коронавирусной инфекции. Свои советы доктор опубликовал в Instagram.
В первую очередь, по его словам, нужно избавиться от лишнего веса. «Люди в возрасте группы риска обычно имеют серьезный избыточный вес», — написал Мясников. Он призвал двигаться и ежедневно заниматься физическими упражнениям. «Ничто так не стимулирует иммунитет, как физическая нагрузка!» — отметил врач.
Кроме того, следует заниматься закаливанием, соблюдать санитарно-гигиенические меры, избегать толпы и выдерживать социальную дистанцию. Важно также принимать ровно столько лекарств, чтобы держать артериальное давление, уровень холестерина и сахара «в узде», уточнил врач.
Ранее Мясников заявил, что россияне должны быть рады росту заболеваемости. Благодаря этому, по его мнению, быстрее образуется популяционный иммунитет. Недавно врач заявил, что человечеству грозит инфекция, которая может быть намного страшнее коронавируса.
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