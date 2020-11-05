Политолог объяснил, чем выгодна победа Байдена для России

Байден может также возобновить участие Вашингтона в Парижском соглашении по климату, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если Джозеф Байден станет президентом США, он может продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией. Такое мнение высказал политолог Университета Сиракьюс (штат Нью-Йорк) Брайан Тейлор

Также, по словам профессора, Байден может возобновить участие Вашингтона в Парижском соглашении по климату. «Очевидны две вещи — продление ДСНВ и возвращение к соблюдению Парижского соглашения по климату», — отметил он в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия согласилась на условия США продлить договор СНВ-3 при условии заморозки ядерных потенциалов. Договор продляется на год. До этого президент РФ Владимир Путин предлагал продлить договор без каких-либо условий. Китай, в свою очередь, отказывается от участия в соглашении, передает RT.