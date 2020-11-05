05 ноября 2020

Политолог объяснил, чем выгодна победа Байдена для России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
Байден может также возобновить участие Вашингтона в Парижском соглашении по климату, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если Джозеф Байден станет президентом США, он может продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией. Такое мнение высказал политолог Университета Сиракьюс (штат Нью-Йорк) Брайан Тейлор

Также, по словам профессора, Байден может возобновить участие Вашингтона в Парижском соглашении по климату. «Очевидны две вещи — продление ДСНВ и возвращение к соблюдению Парижского соглашения по климату», — отметил он в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия согласилась на условия США продлить договор СНВ-3 при условии заморозки ядерных потенциалов. Договор продляется на год. До этого президент РФ Владимир Путин предлагал продлить договор без каких-либо условий. Китай, в свою очередь, отказывается от участия в соглашении, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...