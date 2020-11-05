Авиабилеты на новогодние каникулы резко подешевели

Цены на билеты упали на 17% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость авиабилетов на новогодние праздники снизилась на 14-17% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные сервисов по продаже билетов.

«Средний чек на полеты по России в предстоящие новогодние праздники снизился по сравнению с прошлым годом на 14—17%», — передают «Известия».

Так, билеты на рейсы Москва—Сочи подешевели на 9%, до 12,7 тысяч рублей, Москва—Калининград — на 2% (9,5 тысяч рублей), Москва—Минеральные Воды — на 20% (10,7 тысяч), Москва—Новосибирск — на 31% (10,6 тысяч). Полет из Санкт-Петербурга в Симферополь стал дешевле на 23% (12 тысяч), в Краснодар — на 19% (10,4 тысяч). На 38% упали цены на направление Москва—Санкт-Петербург, до 4,7 тысячи рублей. При этом по информации Aviasales, россияне активно покупают билеты на праздники в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды и Калининград.