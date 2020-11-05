05 ноября 2020

Авиабилеты на новогодние каникулы резко подешевели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик
Цены на билеты упали на 17% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость авиабилетов на новогодние праздники снизилась на 14-17% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные сервисов по продаже билетов.

«Средний чек на полеты по России в предстоящие новогодние праздники снизился по сравнению с прошлым годом на 14—17%», — передают «Известия».

Так, билеты на рейсы Москва—Сочи подешевели на 9%, до 12,7 тысяч рублей, Москва—Калининград — на 2% (9,5 тысяч рублей), Москва—Минеральные Воды — на 20% (10,7 тысяч), Москва—Новосибирск — на 31% (10,6 тысяч). Полет из Санкт-Петербурга в Симферополь стал дешевле на 23% (12 тысяч), в Краснодар — на 19% (10,4 тысяч). На 38% упали цены на направление Москва—Санкт-Петербург, до 4,7 тысячи рублей. При этом по информации Aviasales, россияне активно покупают билеты на праздники в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды и Калининград.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...