Полпред президента в УрФО Николай Цуканов в ближайшее время покинет свой пост, сообщили два источника URA.RU. В ближайшее время свердловские власти ждут появления в регионе его сменщика, действующего главу Минстроя Владимира Якушева, хотя рассматривается также назначение на этот пост главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, начальника управления Президента РФ Андрея Ярина и депутата Госдумы от Свердловской области Павла Крашенинникова.
«Решение еще не принято, но будет принято без спешки», — утверждает инсайдер. Официально эта информация не подтверждается, но два источника URA.RU в администрации региона говорят о том, что встреча с новым полпредом уже организуется.
Как сообщало URA.RU, Цуканов ушел в отпуск 26 октября. По данным агентства, из Екатеринбурга он сразу улетел на родину, в Калининградскую область. Во время отпуска Николай Цуканов взял на личный контроль ситуацию с взрывов кислородного баллона в COVID-больнице Челябинской области. На сайте полпредства также вышло два поздравления, подписанных Цукановым: первое посвящено Дню народного единства, второе — юбилею ГТРК «Урал». Отпуск чиновника заканчивается 8 ноября.
«В полпредстве не подтвердили слухи о кадровых решениях», — сообщили URA.RU в аппарате полномочного представителя президента.
Владимиру Якушеву 52 года. Окончил Тюменский государственный университет, с 2001 года работал на руководящих должностях в Тюменской области: четыре года вице-губернатором, восемь месяцев мэром Тюмени, 13 лет губернатором Тюменской области. С 2018 году Владимир Якушев возглавляет Минстрой РФ. В пресс-службе Минстроя РФ не ответили на звонок URA.RU.
Подписывайтесь на URA.RU в