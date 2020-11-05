В следственном изоляторе на улице Репина вспышка коронавируса. Есть зараженные среди сотрудников учреждения и арестантов, сообщили URA.RU два источника в пенитенциарной системе. Длительно отсутствует на службе и начальник СИЗО-1 Сергей Слезкин. Он, по неподтвержденным данным, на больничном.
По словам источников URA.RU, ситуация в изоляторе сложилась таким образом, что из-за болезни перераспределяются обязанности в учреждении. «Массово болеют сотрудники, дежурные смены комплектуются не инспекторами, а „режимниками“ и сотрудниками безопасности. То есть, теми, кто непосредственно работает со спецконтингентом», — поделился собеседник агентства. Таким образом происходит распространение вируса, чего опасаются арестанты, среди которых могут появиться зараженные.
Официальные представители свердловского ГУ ФСИН не отрицают, что в изоляторе есть больные. Но они все изолированы, а эпидемиологическая ситуация со спецконтингентом и среди сотрудников СИЗО-1 называется отличной. «Такую бы ситуацию во всей стране, как в СИЗО-1. Дома опаснее, чем в следственном изоляторе», — сообщил Александр Левченко, начальник пресс-службы ведомства по региону. По его словам, в учреждении соблюдаются все меры предосторожности.
По словам адвоката Вячеслава Войнова, сейчас встречи с подзащитными в СИЗО-1 проходят без личного контакта. Используется комната краткосрочных свиданий, где собеседники общаются через стекло и по телефону. Если у кого-то из заключенных появляется даже насморк, то человека изолируют. «В СИЗО-1 содержатся четыре моих подзащитных. В разных камерах и корпусах. Они говорят, что официально среди сокамерников больных нет», — рассказал адвокат.
В оперштабе Свердловской области не ответили на вопрос, есть ли у них данные по количеству зараженных в СИЗО-1 и попадает ли к ним эта статистика. По официальным данным, ФСИН ведет собственный учет больных коронавирусом.
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