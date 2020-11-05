В ХМАО сломили тренд по смертности от коронавируса

В ХМАО смертность от коронавируса вернулась к показателям прошлой недели — три смерти за сутки. Еще вчера в день умирало пять человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 195 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 269 человек (вчерашний показатель — 266 человек). За сутки излечились 154 человека, за весь период пандемии — 24 765 югорчан. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 101,91%», — сообщают в опрештабе. Статистика по числу новых случаев по городам выглядит так:
- Сургут — 52;
- Ханты-Мансийск — 26;
- Нижневартовск — 14;
- Нефтеюганский район — 12;
- Когалым — 11;
- Березовский район — 10;
- Югорск — 9;
- Нефтеюганск — 9;
- Нягань — 9;
- Советский район — 9;
- Нижневартовский район — 8;
- Сургутский район — 8;
- Мегион — 5;
- Радужный — 3;
- Лангепас — 3;
- Покачи — 3;
- Октябрьский район — 2;
- Ханты-Мансийский район — 1;
- Кондинский район — 1.
На момент выявления у 98 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 84 зафиксирована пневмония, у 13 человек — бессимптомно. Состояние 142 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Коэффициент распространения инфекции —1,00.
Ранее URA.RU писало, в ХМАО зафиксирована тревожная динамика по смертности от коронавируса. В период с 1 по 5 ноября умирало от четырех до пяти человек за сутки.
Подписывайтесь на URA.RU в