05 ноября 2020
04 ноября 2020
03 ноября 2020

В ХМАО сломили тренд по смертности от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО удалось снизить смертность от коронавируса до трех человек за сутки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ХМАО смертность от коронавируса вернулась к показателям прошлой недели — три смерти за сутки. Еще вчера в день умирало пять человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 195 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 269 человек (вчерашний показатель — 266 человек). За сутки излечились 154 человека, за весь период пандемии — 24 765 югорчан. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 101,91%», — сообщают в опрештабе. Статистика по числу новых случаев по городам выглядит так:

  • Сургут — 52;
  • Ханты-Мансийск — 26;
  • Нижневартовск — 14;
  • Нефтеюганский район — 12;
  • Когалым — 11;
  • Березовский район — 10;
  • Югорск — 9;
  • Нефтеюганск — 9;
  • Нягань — 9;
  • Советский район — 9;
  • Нижневартовский район — 8;
  • Сургутский район — 8;
  • Мегион — 5;
  • Радужный — 3;
  • Лангепас — 3;
  • Покачи — 3;
  • Октябрьский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 1;
  • Кондинский район — 1.

На момент выявления у 98 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 84 зафиксирована пневмония, у 13 человек — бессимптомно. Состояние 142 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Коэффициент распространения инфекции —1,00.

Ранее URA.RU писало, в ХМАО зафиксирована тревожная динамика по смертности от коронавируса. В период с 1 по 5 ноября умирало от четырех до пяти человек за сутки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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