04 ноября 2020
03 ноября 2020

В ХМАО зафиксирована тревожная динамика по смертности от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная обработка подземного перехода. Челябинск, эпидемия, дезинфекция, санитарная обработка
В ХМАО второй день смертность от коронавируса не опускается ниже пяти человек за сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за неделю от коронавируса умерло в 1,5 раза больше югорчан, чем за предыдущую. В период с 30 октября по 5 ноября от ковида умерло 28 человек, а в период с 23 по 29 октября — умерло 19 жителей округа. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Состояние 138 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 103,82%», — сообщают в оперштабе.

  • Сургут — 67;
  • Ханты-Мансийск — 19;
  • Нижневартовск — 16;
  • Радужный — 12;
  • Нефтеюганск — 12;
  • Нягань — 12;
  • Октябрьский район — 7;
  • Сургутский район — 7;
  • Советский район — 7;
  • Пыть-Ях — 7;
  • Югорск — 6;
  • Мегион — 5;
  • Урай — 5;
  • Нефтеюганский район — 5;
  • Покачи — 4;
  • Кондинский район — 3;
  • Когалым — 2;
  • Нижневартовский район — 1;
  • Лангепас — 1;
  • Белоярский район — 1.

На момент выявления у 128 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 59 зафиксирована пневмония, у 12 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 266 человек. За сутки излечились 81 человек, за весь период пандемии — 24 611 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось число пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. В начале октября таких было порядка 40 человек, на сегодняшний день их уже 138.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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