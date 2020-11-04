В ХМАО зафиксирована тревожная динамика по смертности от COVID

В ХМАО за неделю от коронавируса умерло в 1,5 раза больше югорчан, чем за предыдущую. В период с 30 октября по 5 ноября от ковида умерло 28 человек, а в период с 23 по 29 октября — умерло 19 жителей округа. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Состояние 138 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 103,82%», — сообщают в оперштабе.
- Сургут — 67;
- Ханты-Мансийск — 19;
- Нижневартовск — 16;
- Радужный — 12;
- Нефтеюганск — 12;
- Нягань — 12;
- Октябрьский район — 7;
- Сургутский район — 7;
- Советский район — 7;
- Пыть-Ях — 7;
- Югорск — 6;
- Мегион — 5;
- Урай — 5;
- Нефтеюганский район — 5;
- Покачи — 4;
- Кондинский район — 3;
- Когалым — 2;
- Нижневартовский район — 1;
- Лангепас — 1;
- Белоярский район — 1.
На момент выявления у 128 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 59 зафиксирована пневмония, у 12 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 266 человек. За сутки излечились 81 человек, за весь период пандемии — 24 611 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось число пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. В начале октября таких было порядка 40 человек, на сегодняшний день их уже 138.
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