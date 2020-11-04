В ХМАО зафиксирована тревожная динамика по смертности от COVID

В ХМАО второй день смертность от коронавируса не опускается ниже пяти человек за сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за неделю от коронавируса умерло в 1,5 раза больше югорчан, чем за предыдущую. В период с 30 октября по 5 ноября от ковида умерло 28 человек, а в период с 23 по 29 октября — умерло 19 жителей округа. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Состояние 138 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 103,82%», — сообщают в оперштабе.

Сургут — 67;

Ханты-Мансийск — 19;

Нижневартовск — 16;

Радужный — 12;

Нефтеюганск — 12;

Нягань — 12;

Октябрьский район — 7;

Сургутский район — 7;

Советский район — 7;

Пыть-Ях — 7;

Югорск — 6;

Мегион — 5;

Урай — 5;

Нефтеюганский район — 5;

Покачи — 4;

Кондинский район — 3;

Когалым — 2;

Нижневартовский район — 1;

Лангепас — 1;

Белоярский район — 1.

На момент выявления у 128 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 59 зафиксирована пневмония, у 12 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 266 человек. За сутки излечились 81 человек, за весь период пандемии — 24 611 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось число пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. В начале октября таких было порядка 40 человек, на сегодняшний день их уже 138.